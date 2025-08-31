Eurobasket 2025: O Μπογκντάνοβιτς χάνει το υπόλοιπο της διοργάνωσης – Πλήγμα για τη Σερβία

Η εθνική Σερβίας χάνει έναν από τους κορυφαίους παίκτες της οργάνωσης, διότι ο τραυματισμός του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποδεικνύεται αρκετά σοβαρός, και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο του Eurobasket.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την πατρίδα του, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποχώρησε τραυματίας από το πρώτο παιχνίδι της Σερβίας και δεν θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι Σέρβοι ήταν εξ αρχής το φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αλλά η απώλεια του NBAer και άλλοτε MVP της Euroleague, αποτελεί ένα σημαντικό “πλήγμα” στο ρόστερ της. Ο “Μπόγκι” τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και φαίνεται ότι θα χρειαστεί να μείνει ένα σημαντικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.