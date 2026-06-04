Κρήτη: Περιπέτεια για δύο νεαρές στον Μπάλο – Έκαναν SUP και παρασύρθηκαν από τους δυνατούς ανέμους

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04.06) στην πολυσύχναστη παραλία του Μπάλου στην Κρήτη, όταν δύο νεαρές γυναίκες κινδύνευσαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή παρέσυραν τις δύο λουόμενες, οι οποίες έκαναν όρθια κωπηλασία (SUP), στα βαθιά.

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Η επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας ήταν ακαριαία. Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο flashnews.gr, ο ναυαγοσώστης προσέγγισε άμεσα τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε με απόλυτη ασφάλεια πίσω στην ακτή, προλαμβάνοντας τα χειρότερα.

Βάσει των τελευταίων πληροφοριών, οι δύο κοπέλες είναι απόλυτα καλά στην υγεία τους, ενώ χάρη στην έγκαιρη διάσωση δεν συνέτρεξε λόγος για την παροχή πρώτων βοηθειών ή ιατρικής φροντίδας.