Ελλάδα – Γεωργία: Η ώρα και το κανάλι του κρίσιμου αγώνα στο EuroBasket 2025
Η «γαλανόλευκη» πηγαίνει στο ματς με 2/2 νίκες (Ιταλία, Κύπρος) και με νέο θετικό αποτέλεσμα αγγίζει την πρόκριση από τον όμιλο
Κρίσιμη η σημερινή αγωνιστική ημέρα για την Εθνική Ελλάδας, καθώς δίνει το τρίτο της παιχνίδι στο EuroBasket 2025 κόντρα στη Γεωργία στις 15:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Start και ERT News.
Η «γαλανόλευκη» πηγαίνει στο ματς με 2/2 νίκες (Ιταλία, Κύπρος) και με νέο θετικό αποτέλεσμα αγγίζει την πρόκριση από τον όμιλο. Η Γεωργία έχει ξεκινήσει δυνατά με επιτυχία απέναντι στην Ισπανία, όμως λύγισε από την Ιταλία στο επόμενο παιχνίδι.
Το πρόγραμμα των ομίλων του EuroBasket 2025
31 Αυγούστου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ελλάδα, Ισπανία – Κύπρος, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Σλοβενία – Βέλγιο, Ισραήλ – Γαλλία, Πολωνία – Ισραήλ
1 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Τουρκία, Πορτογαλία – Λετονία, Σερβία – Τσεχία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Σουηδία – Μαυροβούνιο, Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία – Λιθουανία
2 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κύπρος – Γεωργία, Ιταλία – ΙσπανίαΌμιλος Δ (Κατόβιτσε): Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία, Γαλλία – Πολωνία
3 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία
4 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο
Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων του EuroBasket 2025
Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.
6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)
Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3
7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)
Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4
9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)
Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3
10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):
Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4
12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):
Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4
14 Σεπτεμβρίου 2025:
Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)
Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)
