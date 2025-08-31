Ελλάδα – Γεωργία: Η ώρα και το κανάλι του κρίσιμου αγώνα στο EuroBasket 2025

Κρίσιμη η σημερινή αγωνιστική ημέρα για την Εθνική Ελλάδας, καθώς δίνει το τρίτο της παιχνίδι στο EuroBasket 2025 κόντρα στη Γεωργία στις 15:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Start και ERT News.

Η «γαλανόλευκη» πηγαίνει στο ματς με 2/2 νίκες (Ιταλία, Κύπρος) και με νέο θετικό αποτέλεσμα αγγίζει την πρόκριση από τον όμιλο. Η Γεωργία έχει ξεκινήσει δυνατά με επιτυχία απέναντι στην Ισπανία, όμως λύγισε από την Ιταλία στο επόμενο παιχνίδι.

Το πρόγραμμα των ομίλων του EuroBasket 2025

31 Αυγούστου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ελλάδα, Ισπανία – Κύπρος, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Ιταλία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Σλοβενία – Βέλγιο, Ισραήλ – Γαλλία, Πολωνία – Ισραήλ

1 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Τουρκία, Πορτογαλία – Λετονία, Σερβία – Τσεχία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Σουηδία – Μαυροβούνιο, Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία – Λιθουανία

2 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κύπρος – Γεωργία, Ιταλία – ΙσπανίαΌμιλος Δ (Κατόβιτσε): Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία, Γαλλία – Πολωνία

3 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία

4 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων του EuroBasket 2025

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)