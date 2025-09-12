EuroBasket 2025: Μάχη με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική ομάδα – Η ημέρα, η ώρα και τα κανάλια του αγώνα

Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 και πλέον θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία.

Η Εθνική Ανδρών συνετρίβη από την «διαβασμένη» Τουρκία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα και είδε τα όνειρα της για μία θέση στον τελικό να «σβήνουν» άδοξα.

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία την Κυριακή (14/9) στον μικρό τελικό για το τρίτο χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ (1949, 2009) και έκτο στο σύνολο (χρυσά: 1987, 2005, ασημένιο: 1989, χάλκινα: 1949, 2009), μετά από 16… στείρα χρόνια.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Star και την ΕΡΤ1.