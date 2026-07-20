ΕΛΣΤΑΤ: Στα 360,106 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τριμήνου 2026

Στα 360,106 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τριμήνου εφέτος, από 366,312 δισ. ευρώ στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, με το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο -2,2% του ΑΕΠ και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο 143,5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα, επίσης, με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,375 δισ. ευρώ από 24,509 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 4,613 δισ. ευρώ από 4,469 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 7,935 δισ. ευρώ από 7,672 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 27,667 δισ. ευρώ από 25,294 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι. Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 25,733 δισ. ευρώ από 23,416 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,372 δισ. ευρώ από 6,018 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 12,416 δισ. ευρώ από 11,660 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις διαμορφώθηκαν σε 589 εκατ. ευρώ από 472 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.