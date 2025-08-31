EuroBasket 2025: “Δώστε τον τίτλο στην Ελλάδα” – Το τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αποθέωση από τη FIBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε την υπογραφή στην νίκη της Ελλάδα απέναντι στην Γεωργία στο EuroBasket 2025 και αποθεώθηκε από την FIBA.

Ο Έλληνας σούπερσταρ έβαλε μέχρι και τρίποντο στην εύκολη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Γεωργία το μεσημέρι της Κυριακής και η FIBA προέτρεψε να δώσουν τον τίτλο από τώρα στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το πρώτο του τρίποντο στο Eurobasket 2025 και το έβαλε από τη γωνία στη γ’ περίοδο μετά από ασίστ του Ντίνου Μήτογλου.

Η FIBA “υποκλίθηκε” στον Αντετοκούνμπο, γράφοντας: “Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλώς δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;” Giannis splashing threes.

Just give Greece the trophy, why don't you? 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sJyZqocoAv— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Η άμυνα ήταν και πάλι το κλειδί της νίκης για την Εθνική δίνοντας ώθηση στην επίθεση και πηγαίνοντας σε γρήγορες επιθέσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει και στο 3ο ματς της γαλανόλευκης στο Ευρωμπάσκετ, “μετρώντας” 27π. (με 1/1τρ.), 8ρ., 4ασ., 2κλ. και μόλις 1 λάθος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 13/35 δίποντα, 4/22 τρίποντα, 15/18 βολές, 31 ριμπάουντ (16 αμυντικά – 15 επιθετικά), 12 ασίστ, 3 κλεψίματα, 17 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/32 δίποντα, 14/25 τρίποντα, 14/21 βολές, 35 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 11 επιθετικά), 28 ασίστ, 11 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 11 λάθη, 20 φάουλ