Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Πέρασε σαν σίφουνας από την σκληρή Γεωργία και βλέπει πρωτιά στην Λεμεσό

Η Ελλάδα δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο το μεσημέρι της Κυριακής απέναντι στην φιλόδοξη Γεωργία κάνοντας περίπατο και επικρατώντας 53-94 για την 3η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα περιμένει νίκη της Κύπρου επί της Ισπανίας (31/8, 18:15) ή νίκη της Ιταλίας επί της Βοσνίας (31/8, 21:30) για να σφραγίσει απόψε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ στη Ρίγα, διεκδικώντας παράλληλα την πρώτη θέση στο group της Λεμεσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τα πρώτα 8:45 στο παρκέ με 8 πόντους, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4/4 δίποντα, πριν περάσει στον πάγκο, έχοντας ήδη αφήσει «προίκα» μια διψήφια διαφορά και η Εθνική δεν κοίταξε ξανά πίσω πατώντας γκάζι στην 3η περίοδο για να ξεφύγει με +20 πόντους διαφορά.

Ο Βασίλης Σπανούλης ήξερε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να δώσει δικαιώματα στους αντιπάλους της και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (27 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 25 λεπτά)να κάνει εκπληκτικά πράγματα από νωρίς, έκοψε κάθε όνειρο των Γεωργιανών.

Η τρίτη περίοδος άνοιξε με το τρίποντο του Γιάννη από τη γωνία, τον Παπανικολάου να σκοράρει πίσω από τα 6.75 μ. για το 32-57 στο 22’ και την Εθνική να φτάνει τα 8/11 τρίποντα. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της στα ριμπάουντ και ο Γ. Αντετοκούνμπο εκτόξευσε τη διαφορά στο +32, σκοράροντας για το 32-64. Η Εθνική συνέχισε στο ίδιο τέμπο, δίνοντας συνεχώς ανοδικές τάσεις στη διαφορά και επικρατωντας με 93-54, κάνοντας το 3-0 στον όμιλο της Λεμεσού.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94.