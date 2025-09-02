Έτσι θα πάρει την πρωτιά στον όμιλό της η Εθνική ομάδα – Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

Η Εθνική ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025 κόντρα στη Βοσνία και παίζει τελικό με την Ισπανία την Πέμπτη 4/9.

Η εθνική υποχώρησε στο 3-1 και αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9, 21:30), για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου, όπου με νίκη κατακτάει την πρωτιά στον όμιλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Φούρια Ρόχα» ισοβαθμεί με 2-1 με την Ιταλία στη 2η θέση του γκρουπ, με τις δύο ομάδες να «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» απόψε (2/9, 21:30). Η Βοσνία, ανέβηκε στο 2-2 και χρειάζεται νίκη επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική για να προκριθεί στη φάση των «16».

Τα σενάρια σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία

Αν η Εθνική μας χάσει από την Ισπανία, η κατάταξη θα επηρεαστεί από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει ανά σενάριο:

Σενάριο 1: Ήττα από Ισπανία και νίκες Ιταλίας & Βοσνίας

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελλάδα 3-2

Τριπλή ισοβαθμία με Ισπανία & Βοσνία, όπου η Ελλάδα υστερεί στα κριτήρια και τερματίζει 4η!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σενάριο 2: Ήττα από Ισπανία και νίκες Ιταλίας & Γεωργίας

Ιταλία 4-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεωργία 3-2 (-27)

Τριπλή ισοβαθμία, αλλά η Ελλάδα ευνοείται από τη διαφορά πόντων και τερματίζει 2η ή 3η. Θα πρέπει να ηττηθεί με 29+ πόντους για να πέσει στην 3η θέση.

Σενάριο 3: Νίκη Ισπανίας και νίκη Γεωργίας

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

Τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία & Γεωργία, η Εθνική καταλήγει στη 2η θέση.

Σενάριο 4: Νίκη Ισπανίας και νίκη Βοσνίας

Ισπανία 4-1

Ιταλία 3-2 (+9)

Ελλάδα 3-2 (+6)

Βοσνία 3-2 (-14)

Τριπλή ισοβαθμία, η Ελλάδα τερματίζει 3η, πίσω από την Ιταλία λόγω πόντων.

Η Ελλάδα ελέγχει την τύχη της και χρειάζεται μόνο μία νίκη απέναντι στην Ισπανία για να κλειδώσει την πρωτιά στο Group C του EuroBasket 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, η κατάταξη θα εξαρτηθεί από συνδυασμούς αποτελεσμάτων και διαφορά πόντων.