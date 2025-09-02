Ελλάδα – Βοσνία 77-80: «Χαστούκι» και «μάθημα» ενόψει των χιαστί – Πολλά παράπονα για τα σφυρίγματα των διαιτητών

Την πρώτη της ήττα στο EuroBasket 2025 γνώρισε η Εθνική ομάδα με 80-77 από τη Βοσνία για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης.

Πλέον, με αυτή την ήττα η Εθνική ομάδα έπεσε στο 3-1 και ο αγώνας με την Ισπανία αποτελεί χαρακτήρα τελικού για την πρωτιά στο όμιλο που διεξάγεται στην Λεμεσό της Κύπρου.

O Κώστας Σλούκας είχε 15 πόντους και 8 ασίστ, με τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώνει 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την μεριά του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Παράλληλα, η Εθνική ομάδα έχει πολλά παράπονα από τα σφυρίγματα των διαιτητών της αναμέτρησης, οι οποίοι με τις αποφάσεις τους βοήθησαν την Βοσνία να φτάσει στη νίκη.

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου στην αρχική πεντάδα για να φτάσει γρήγορα στο 13-4 (4’) και το 18-7 (5’50’’) με τον Παπανικολάου σε πρώτο ρόλο και τρίποντα από τους Ντόρσεϊ και Μήτογλου, με τον Σαμοντούροβ να κάνει δουλειά στα ριμπάουντ (5 σε 6’20’’). Οι Βόσνιοι πλησίασαν (22-16, 8’30’’), αλλά η Ελλάδα βρήκε το χώρο να τρέξει. Θανάσης, Σλούκας και Κώστας βρήκαν τον δρόμο και η ελληνική ομάδα έφτασε ως το +13 (34-21, 12’) με τον δεύτερο να μετρά πέντε ασίστ. Ήταν το σημείο στο οποίο η εικόνα του αγώνα άλλαξε ριζικά.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη μέτρησε ένα 18-0 (34-39, 17’20’’) με τον Βασίλη Σπανούλη, που είχε δέκα παίκτες στη διάθεσή του, να βλέπει τους δέκα αυτούς να φορτώνονται και με φάουλ ο ένας μετά τον άλλον. Το σερί τους έσπασε ο Σλούκας από τα 6μ75 (37-38, 18′) με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει 38-44. Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με τρίποντο από τον Ντόρσεϊ, αλλά και τρία λάθη που έδωσαν το δικαίωμα στην Βοσνία να φτάσει ως το 41-53 (22’25’’) με την διαφορά να παραμένει στα ίδια επίπεδα (44-55, 26′).

Ο Σλούκας μείωσε από τη γραμμή (47-55, 27’30”) και ο Σαμοντούροβ έγραψε το 50-56 (28’20”) από τα 6μ75, αλλά με την έναρξη της τέταρτης περιόδου η διαφορά πήρε και πάλι διψήφια τιμή (52-66, 30’50”) με την Ελλάδα να έχει τους Κώστα και Θανάση Αντετοκούνμπο να μετρούν από τέσσερα φάουλ και τον Σαμοντούροβ τρία. Καλαϊτζάκης και Σλούκας μείωσαν στους πέντε (69-74, 38′), αλλά οι Βόσνιοι διατήρησαν το προβάδισμα και τελικα έφτασαν στη νίκη με 80-77.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Τολιόπουλος 8 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Σλούκας 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Σαμ οντούροβ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 5 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Θ. Αντετοκούνμπο 4 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 9 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο)

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 18 (6/12 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Ρόμπερσον 18 (2/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλανάγκιτς, Άτιτς 15 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκέγκιτς 5 (1), Πέναβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7 (6 ριμπάουντ)