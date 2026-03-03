Εθνική Ιράν γυναικών: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους στο Ασιατικό Κύπελλο (βίντεο)

Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αντιμετώπισε την Νότια Κορέα στην έναρξη του Ασιατικού Κυπέλλου, με τις αθλήτριες της Μέσης Ανατολής να μην τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο.

Η κίνηση αυτή προβλημάτισε αρχικά, αλλά μόλις έδειξε η κάμερα την προπονήτριά τους, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, όλα έβγαζαν νόημα.

Το χαμόγελό της έκρυβε πολλές λέξεις από πίσω, τόσο για την υπερηφάνια που ένιωθε εκείνη την στιγμή για τις αθλήτριές της, όσο για τις σκηνές πολέμου στην χώρα της.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Οι Νοτιοκορεάτες φίλαθλοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κίνηση αυτή, αποδοκιμάζοντας την ομάδα του Ιράν. Για την ιστορία, το Ιράν ηττήθηκε με 3-0.