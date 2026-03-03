Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ιράν γυναικών: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους στο Ασιατικό Κύπελλο (βίντεο)

Μία συμβολική κίνηση για τα όσα γίονται στην Μέση Ανατολή και στην χώρα τους

Εθνική Ιράν γυναικών: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους στο Ασιατικό Κύπελλο (βίντεο)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αντιμετώπισε την Νότια Κορέα στην έναρξη του Ασιατικού Κυπέλλου, με τις αθλήτριες της Μέσης Ανατολής να μην τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο.

Η κίνηση αυτή προβλημάτισε αρχικά, αλλά μόλις έδειξε η κάμερα την προπονήτριά τους, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, όλα έβγαζαν νόημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χαμόγελό της έκρυβε πολλές λέξεις από πίσω, τόσο για την υπερηφάνια που ένιωθε εκείνη την στιγμή για τις αθλήτριές της, όσο για τις σκηνές πολέμου στην χώρα της.

Οι Νοτιοκορεάτες φίλαθλοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κίνηση αυτή, αποδοκιμάζοντας την ομάδα του Ιράν. Για την ιστορία, το Ιράν ηττήθηκε με 3-0.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ