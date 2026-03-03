Χάος στη Μέση Ανατολή: Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο – Νέοι βομβαρδισμοί σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Ολοένα και εξαπλώνεται ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις ώρα με την ώρα να κλιμακώνονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού μπήκαν στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στο νότιο Λίβανο». כוחות צה"ל פתחו במהלך להגנה קדמית על יישובי הצפון



במקביל לפעילות צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", כוחות אוגדה 91 פועלים במרחב דרום לבנון ואוחזים במספר נקודות במרחב כחלק מתפיסת עיבוי ההגנה הקדמית.



צה"ל פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של…— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξουσιοδοτηθεί να «προχωρήσουν και να αναλάβουν τον έλεγχο επιπλέον θέσεων στο Λίβανο», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ.



Όπως είπε τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στην παραμεθόρια περιοχή «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής επιχείρησης» και ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.



Σύμφωνα με τον κ. Κατζ στόχος της επιχείρησης είναι να αποτραπεί περαιτέρω κίνδυνος για τις ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες.

Νωρίς το πρωί, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο και δυο νότιων συνοικιών της Βηρυτού, ενόψει βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας τα ονόματα κάπου πενήντα λιβανικών χωριών.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δυο drones που εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ «ως απάντηση» στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού που αποτελούν το προπύργιό της.

Σε ανακοινωθέντα της, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε πως «ως απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επίθεση που στοχοθέτησε δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, περιλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι στοχοθέτησε τη βάση του Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα 2/3, η λιβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 154 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε ολόκληρο τον Λίβανο χθες.

Το Ισράηλ σφυροκοπά ταυτόχρονα Τεχεράνη και Βηρυτό

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Morning strikes on Tehran: Israeli Air Force launches large-scale attack



Powerful explosions rocked the Iranian capital as Israeli aviation carried out a wide wave of strikes. pic.twitter.com/Zb56uHltKT— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.

Ιρανικό πλήγμα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Πυρκαγιά «περιορισμένης» έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.



وتؤكد وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/rm5hIWK5vJ— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 2, 2026

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (…) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο. Subject: Security Alert – Shelter in Place – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)



Location: Saudi Arabia



Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting…— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Breaking news

Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli— Galkacyo Online (@galkacyoonline) March 3, 2026 🚨💥Huge plumes of smoke rising from the #US Embassy in #Riyadh, #SaudiArabia.#Iran #IRGC pic.twitter.com/55Sk7mgbg5— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 3, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν καπνούς πάνω από την εγκατάσταση. Λίγη ώρα αργότερα αντήχησαν νέες εκρήξεις, αυτή τη φορά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κάτοικος είπε ότι «άκουσα έκρηξη και ένιωσα το σπίτι να δονείται». Scenes from Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/LIzdKSFNmG— Attockonians (@attockonians) March 2, 2026

Πηγή του AFP στον σαουδαραβικό στρατό, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφραστεί για το λεπτό ζήτημα, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη συνοικία των πρεσβειών, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Ριάντ και το Αλ-Καρτζ.

Υπενθυμίζεται ότι αφότου άρχισε το Σάββατο η κοινή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και της αεροπορικής βάσης του πρίγκιπα Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, πάντως αναχαιτίστηκαν.

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε σύντομα»

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ανταποδώσουν «σύντομα» την επίθεση εναντίον της χώρας στο Ριάντ, η οποία έγινε τη νύχτα στόχος επιδρομής drones χωρίς θύματα διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. BREAKING: President Donald Trump says "you'll find soon what the retaliation will be for the attack on the U.S. embassy in Riyadh and for the U.S. service members killed," he tells NewsNation's Kellie Meyer, adding that he doesn’t think boots on the ground will be necessary. pic.twitter.com/WEJ9JurJIt— Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026

Ερωτηθείς για τα αντίποινα σε αυτή την επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «θα την μάθετε σύντομα».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον τόνισε τη Δευτέρα ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα είναι «περιορισμένης εμβέλειας» και «περιορισμένης στόχευσης», κάνοντας τις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις στο Καπιτώλιο σχετικά με την ταχέως εντεινόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι αυτή η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί γρήγορα, με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Τζόνσον απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN, αμέσως μετά τη συνάντηση με κορυφαίους βουλευτές στο Καπιτώλιο.

Ο Τζόνσον είπε επίσης ότι πιστεύει πως οι κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο – οι οποίες έκτοτε έχουν επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή – δεν ισοδυναμούν με επίσημη έναρξη πολέμου.

«Δεν είναι κήρυξη πολέμου», δήλωσε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα ήταν «αμυντικού χαρακτήρα και σχεδιασμένα».

Τα σχόλια του Τζόνσον απηχούν προηγούμενα σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τόνισε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ ήταν «αμυντική», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είχε σχεδιάσει να χτυπήσει το Ιράν – και θα είχε προκαλέσει άμεσα αντίποινα εναντίον των ΗΠΑ ούτως ή άλλως.

«Και αν είχαμε περιμένει να αντιδράσουμε πριν ενεργήσουμε πρώτοι, τότε οι απώλειες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αν είχαμε κάνει αυτό που κάναμε», είπε ο Τζόνσον.

«Αν ο πρόεδρος και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δεν είχε ενεργήσει όπως έκαναν, αξιωματούχοι του Κογκρέσου θα τους είχαν ρωτήσει: «Γιατί στο καλό, περιμένατε;», είπε ο Τζόνσον, προσθέτοντας: «Είμαι πεπεισμένος ότι έπραξαν το σωστό».

Δραματική έκκληση από τις ΗΠΑ στους πολίτες τους: «Φύγετε τώρα»

Να «φύγουν τώρα» από σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή κάλεσε η διπλωματία των ΗΠΑ χθες Τρίτη 2/3 τους Αμερικανούς πολίτες, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους.

Πρόκειται για πολίτες των ΗΠΑ από χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Μόρα Ναμντάρ μέσω X (πρώην Twitter), αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Ισραηλινός στρατός: «Πλήξαμε και καταστρέψαμε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. In an IDF announcement, The Israeli Air Force, acting on Intelligence Directorate intel, carried out additional strikes on Iranian regime targets, including dismantling a communications center in Tehran.



The IDF says the site was used by IRGC forces to advance military activity… pic.twitter.com/K5TsFgJbRD— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 2, 2026

Η ανακοίνωση:

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες από τη Διεύθυνση Πληροφοριών, ξεκίνησε πρόσθετα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς.

Πριν από λίγο καιρό, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε και διέλυσε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Το κέντρο χρησιμοποιήθηκε επίσης πρόσφατα από τις δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος για την προώθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων υπό το πρόσχημα της πολιτικής δραστηριότητας και των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις προπαγανδιστικές δραστηριότητες που προέρχονται από το κέντρο επικοινωνιών.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο πραγματοποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν από το Σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Με την πάροδο των ετών, η Ιρανική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ζήτησε την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Επιπλέον, οδήγησε άμεσα στην καταστολή του ιρανικού πληθυσμού και στη διάδοση ψεμάτων στο κοινό.

Οι IDF θα συνεχίσουν να χτυπούν τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης τη ς βάσης».

Έξι οι νεκροί των αμερικανικών δυνάμεων

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε αργά τη νύχτα ότι στους 6 ανέρχονται πλέον οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες των δυνάμεων που επιχειρούν κατά του Ιράν.

« Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέκτησαν πρόσφατα τα λείψανα δύο προηγουμένως αγνοούμενων στρατιωτικών από μια εγκατάσταση που επλήγη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του Ιράν στην περιοχή. Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Οι ταυτότητες των πεσόντων αποκρύπτονται μέχρι 24 ώρες μετά την ειδοποίηση των συγγενών» αναφέρει η CENTCOM