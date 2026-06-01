Μάριος Οικονόμου: Την Τρίτη η κηδεία του αδικοχαμένου 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή – Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια θανάτου
Αναζητούνται επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες
Απέραντη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί με μηχανή στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου.
Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του. Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, κατά το οποίο υπέστη πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ η κατάστασή του κρινόταν ως εξαιρετικά κρίσιμη.
Σύσσωμη η οικογένειά του και η πόλη θα αποχαιρετήσουν τον Μάριο Οικονόμου την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 17:00 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων, όπου θα γίνει και η ταφή.
Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια θανάτου του ποδοσφαιριστή
Σύμφωνα την ιστοσελίδα Epiruspost, μετά τον θάνατό του δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να καταγραφούν με επίσημο τρόπο τα ακριβή αίτια θανάτου.
Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί -εκτός απροόπτου- την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις συνδέουν τον θάνατό του με τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε κοντά στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα.
Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Στο περιστατικό ενεπλάκη και Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 63χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει.
Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες που ενδέχεται να συμβάλουν στη συμπλήρωση της εικόνας γύρω από τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύγκρουση.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις