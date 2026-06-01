Μάριος Οικονόμου: Την Τρίτη η κηδεία του αδικοχαμένου 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή – Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια θανάτου

Απέραντη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί με μηχανή στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του. Υπενθυμίζεται ότι ο εκλιπών ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, κατά το οποίο υπέστη πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ η κατάστασή του κρινόταν ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύσσωμη η οικογένειά του και η πόλη θα αποχαιρετήσουν τον Μάριο Οικονόμου την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 17:00 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων, όπου θα γίνει και η ταφή.

Μάριος Οικονόμου: Διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια θανάτου του ποδοσφαιριστή

Σύμφωνα την ιστοσελίδα Epiruspost, μετά τον θάνατό του δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να καταγραφούν με επίσημο τρόπο τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί -εκτός απροόπτου- την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις συνδέουν τον θάνατό του με τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε κοντά στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Στο περιστατικό ενεπλάκη και Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 63χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες που ενδέχεται να συμβάλουν στη συμπλήρωση της εικόνας γύρω από τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύγκρουση.