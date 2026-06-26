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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Πασχαλάκης

Τον αποχαιρέτησε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ

Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Πασχαλάκης
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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

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Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης μετακόμισε στον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ το 2022 μετρώντας 50 συμμετοχές, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Europa Conference League τη σεζόν 2023-2024, αλλά και το πρωτάθλημα Ελλάδας (2024-2025), το Κύπελλο Ελλάδας (2024-2025) και ένα Σούπερ Καπ.

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