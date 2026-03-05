Επικό μήνυμα του Τρινκιέρι: «Εγώ, μαζί, big ΠΑΟΚ» (Βίντεο)

Το δικό του επικό μήνυμα έστειλε ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ Αντρέα Τρινκιέρι μέσα από τα social media του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Ο Ιταλός τεχνικός που ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από τη νέα χρονιά έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους φίλους του συλλόγου.

«Εγώ, Αντρέα Τρινκιέρι, μαζί, big ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΑ» είπε σε βίντεο του ο έμπειρος τεχνικός.

Τρινκιέρι: «Αγάλι – αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι, ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στην Euroleague»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Ιταλός τεχνικός που μίλησε άπταιστα ελληνικά σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα, έκανε άπαντες στην αίθουσα να τον χειροκροτήσουν όταν ξεστόμισε την παροιμία στα ελληνικά: «Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Καλησπέρα ευχαριστώ, πολύ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Ήμουν στη διάρκεια του ταξιδιού και ήθελα να αξιολογήσω τα συναισθήματά μου. Για εμένα μετρά πολύ το ταξίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ μια εποχή που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και είναι κάτι μεγάλο που δεν το βρίσκεις απλά στο σούπερ μάρκετ! Είμαι ενθουσιασμένος να δουλέψω στο πλευρό του κ. Βεζυρτζή που σκοπεύει να διαφυλάξει την ιστορία της ομάδας, κάτι που θεωρώ σημαντικό.

Την περασμένη εβδομάδα μίλησα με τον κ. Μυστακίδη και συναντηθήκαμε στο Μιλάνο και μου είπε πράγματα που με ιντρίγκαραν. Η συζήτηση δεν αφορούσε παίκτες και πρόσωπα, αλλά στον στόχο της ομάδας. Μου μίλησε για το όραμά του και μετά το μίτινγκ ήμουν ενθουσιασμένος. Την επόμενη ημέρα μίλησε με τον κ. Μπουντούρη και μου είπε ότι θα έρθουν στο Μιλάνο μαζί με τον κ. Βεζυρτζή ήρθαν μαζί και κάναμε καλές συζητήσεις. Στην καριέρα μου έχω κάνει πολλά μίτινγκ που ξέρω ότι μπορεί να μην έχουν την εξέλιξη. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ… έπαιξαν φουλ cort press και εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα να νικήσω, δίνοντάς τους ιταλικό κρασί!

Ένιωσα ότι με θέλουν πραγματικά. Ο πατέρας μου μου έλεγε πάντα να πηγαίνω όπου με θέλουν πραγματικά. Έχω δύο πράγματα, ότι είναι στην κορυφή ο κ. Μυστακίδης και ότι υπάρχει μεγάλη βάση φιλάθλων. Αισθάνομαι καλά όταν υπάρχει κόσμος που με πιέζει να κάνουμε πράγματα. Υπάρχει αρκετός χώρος, αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα. Στην κορυφή είναι ο ιδιοκτήτης, το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά και τους φιλάθλους με αστείρευτη αγάπη για την ομάδα. Στη μέση είμαστε εμείς που πρέπει να δουλέψουμε για την επιτυχία.

Να χαράξουμε τη φιλοσοφία μας, να δούμε την στρατηγική μας και πως θα προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό να δούμε με εκείνους που θα έρθουν στην ομάδα να γνωρίζουν την κουλτούρα του συλλόγου κάτι που πρέπει να το καθορίσουμε εμείς με τον τρόπο μας και να γίνει κατανοητός σε όλους. Εξίσου σημαντικό είναι και η παροιμία που έμαθα στα ελληνικά: «Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι» (σσ. στα ελληνικά).

Ο κ. Μυστακίδης μου είπε ότι θέλει να επιστρέψει κάτι στην πόλη, να γυρίσει ο ΠΑΟΚ σε μέρες χαράς. Είναι προνόμιο να μπορείς να συναντάς έναν τζέντλεμαν σαν αυτόν, Γνωρίζω ότι χρειάζεται χρόνος αλλά είμαι αφοσιωμένος για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τους στόχους και το όραμα που έχει θέσει ο κ. Μυστακίδης.

Προφανώς θέλουμε να πετύχουμε πράγματα στο διεθνές μπάσκετ. Βλέπετε πόσο μπερδεμένη είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για το που θα παίζουμε του χρόνου (σσ. ευρωπαϊκή διοργάνωση). Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στο κορυφαίο επίπεδο.

Λατρεύω να κερδίζω τίτλους. Ναι, θα κερδίσουμε τίτλους. Είναι το ευκολότερο να πεις αλλά και το δυσκολότερο να κάνεις. Δεν θέλω να υποσχεθώ πράγματα για τα οποία δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος. Πιο σημαντικό είναι να καθορίσουμε τη φιλοσοφία μας και την κουλτούρα μας. Προφανώς θέλουμε να είμαστε εκεί, να στεκόμαστε ανταγωνιστικά. Θα χρειαστεί να τα βάλουμε με ομάδες οι οποίες χρόνια τώρα είναι στο κορυφαίο επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Άρα είναι σημαντικό να χτίσουμε κάτι συγκεκριμένο λειτουργώντας έξυπνα. Δεν είναι εύκολο και πρέπει να το αποδεχθούμε».