Επέστρεψε στο Ρέντη ο Φορτούνης – Μίλησε με Μεντιλίμπαρ και παίκτες του Ολυμπιακού

Ο πρώην άσος των «ερυθρόλευκων» Κώστας Φορτούνης επισκέφτηκε την Τετάρτη 18/3 τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος βρέθηκε για δεύτερη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και είχε συζήτηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και με πρώην συμπαίκτες του, οι οποίοι μάλιστα τον κάλεσαν να αφήσει την Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ και να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι ο Κώστας Φορτούνης το βράδυ της Τρίτης 17/3 βρέθηκε στο ΣΕΦ προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Σε δηλώσεις του, ο πρώην αρχηγός των ερυθρόλευκων δήλωσε πως η ομάδα του Πειραιά αποτελεί πάντα την προτεραιότητά του. Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του με τους “ερυθρόλευκους”.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φορτούνη στην NOVA

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και το αν είναι ασφαλής: “Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία”.

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: “Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς πάικτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται”.

Για τον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο επιστροφής του: “Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: “Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι”.