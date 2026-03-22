Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (βίντεο)

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα καθώς συνεχίζει να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του κατακτώντας ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση το βράδυ του Σαββάτου (21/3).

Με άλμα στα 6,05 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε δίπλα του τον “χρυσό” Ντουπλάντις, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αυστραλός Μάρσαλ.

