Βουλή: Υπερψηφίστηκε η νέα ρύθμιση “ανάσα” για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Με την θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» από την Ολομέλεια.

Το σχέδιο νόμου, επί της Αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη, ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση.

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Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως δήλωσε ο αγορητής της κατά την τοποθέτησή του, καταψηφίζει το νομοσχέδιο αλλά θα καταθέσει το ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες.

Η τροπολογία για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη ψηφίσθηκε από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη τοποθετήθηκαν με το «παρών».

Την δεύτερη υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες της ΕΛΑΣ για κακουργήματα, φοροδιαφυγή, την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τον ΟΑΣΘ την ψήφισαν η ΝΔ, την καταψήφισε το ΚΚΕ ενώ όλα τα άλλα κόμματα τοποθετήθηκαν με το «παρών»