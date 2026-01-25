Εμμανουήλ Καραλής: Εντυπωσιακή πρεμιέρα με άλμα στα 5,93 (Βίντεο)

Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο του Εμμανουήλ Καραλή στη χειμερινή σεζόν την Κυριακή 25/1.

Ο “ασημένιος” παγκόσμιος πρωταθλητής ανοιχτού και κλειστού στίβου του 2025 ξεπέρασε τα 5,93 μ. στο επί κοντώ στο μίτινγκ του Λοτζ πέτυχε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και το καλύτερo ντεμπούτο που έχει καταγράψει ποτέ στην καριέρα του.

Μπορεί να χρειάστηκε και την τρίτη του προσπάθεια σε αυτό το ύψος, όμως ήταν ένα εντυπωσιακό και πολύ ψηλό άλμα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι στη συνέχεια επέλεξε να δει τον πήχη στα 6,07 μ., όπου στη μία προσπάθεια που δοκίμασε δεν έβαλε το κοντάρι.

Το ντεμπούτο του αθλητή ήταν αντάξιο της αγωνιστικής του κατάστασης και των υψηλών στόχων που έχει για το 2026, τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο. Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στην ουσία έκανε μια πρώτη – αναγνωστιστική – εμφάνιση ενόψει των σημαντικών υποχρεώσεων που έχει στη διάρκεια της περιόδου, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν, εκεί όπου θα επιδιώξει να σταματήσει την κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις. Ο Καραλής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στις 31 του μήνα στην Καέν της Γαλλίας.

Ο 27χρονος, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στο μίτινγκ του Λοτζ, πέτυχε το όριο (5,90 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν. Ο Καραλής είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στον κλειστό με 6,05 μ. και στον ανοιχτό με 6,08 μέτρα.