Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη με άλμα στα 6.02μ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ πήρε τη 2η θέση με άλμα στα 6.02μ και είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 6.11μ.

Πριν λίγες ημέρες ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ

Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγες ημέρες στον Βόλο ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο πρωτάθλημα αφού πήδηξε στα 6.08μ αλλά θέλει να περάσει τα 6.10μ και να γίνει ο 4ος στην ιστορία του επί κοντώ που τα καταφέρνει.

Πρώτος είναι ο Μόντο Ντουπλάντις (6.11μ) ο οποίος συνεχίζει για παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο αγώνας

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε με άκυρη στα 5.72μ αλλά τα πέρασε με τη 2η προσπάθεια και άφησε τα 5.82μ. Πέρασε με την 3η τα 5.92μ και με την πρώτη τα 6.01μ.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.11μ και ο Έλληνας έκανε κακό πρώτο άλμα. Στην 2η προσπάθεια έριξε τον πήχη και εγκατέλειψε τον αγώνα.