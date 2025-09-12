Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκίνησε το πάρτι στην Ρίγα – Χαμός από Έλληνες φιλάθλους στο ξενοδοχείο της Εθνικής (Βίντεο)

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ετοιμάζεται για τον σπουδαίο αγώνα απέναντι στην Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket.

Η Ελλάδα θα έχει δίπλα της πάνω από 1.500 φιλάθλους στο πλευρό της στον ιστορικό ημιτελικό το βράδυ της Παρασκευής στη “Riga Arena”.

Το πάρτι έχει ξεκινήσει από νωρίς στη Ρίγα της Λετονίας. Με συνθήματα και παλμό οι Πελαργοί και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, υποδέχθηκαν τους διεθνείς στο ξενοδοχείο και έκαναν… πανικό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Οι Έλληνες έχουν ντύσει την πρωτεύουσα της Λετονίας στα γαλανόλευκα καθώς η προσμονή για το παιχνίδι της εθνικής μεγαλώνει. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν απομείνει μόλις 45 εισιτήρια τα οποία είναι διαθέσιμα από τον επίσημο σύνδεσμο φίλων της Εθνικής μας ομάδας, τους «Πελαργούς».

Στο πλευρό της Εθνικής βρίσκονται παλαίμαχοι διεθνείς μας, όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που κατέκτησαν το τελευταίο χρυσό σε διοργανώσεις της FIBA ακριβώς 20 χρόνια πριν.

Βρούτσης από την Ρίγα: “6ος παίκτης ο κόσμος”

Στην Ρίγα της Λετονίας βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της Εθνικής μπάσκετ από κοντά. Σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο κ. Βρούτσης χαρακτήρισε επιτυχία την επιστροφή της Ελλάδας σε τετράδα του Ευρωμπάσκετ.

Παράλληλα, είπε ότι ο 6ος παίκτης της ομάδας θα είναι ο κόσμος που θα βρεθεί στην Λετονία καθώς πάνω από 1.500 Έλληνες βρίσκονται στην Ρίγα για την αναμέτρηση.

«Το ότι η Ελλάδα καταφέρνει μετά από τόσα χρόνια και μπαίνει στην τετράδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ από μόνο του είναι μια τεράστια επιτυχία που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε ένα λεπτό. Τώρα όμως κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Σήμερα με την Τουρκία να κερδίσουμε να πάμε στον τελικό. Η ομάδα θα παίξει με έξι παίκτες σήμερα, πέντε στο ταρτάν και οι έκτοι παίκτες εδώ πίσω. Είναι εδώ τα παιδιά, είναι οι «Πελαργοί» μας, αλλά και τόσες χιλιάδες Έλληνες που έχουν έρθει με τα τσάρτερ για να υποστηρίξουν την Εθνική μας ομάδα. Πολύ υπερήφανοι. Δείχνει πόσο κοντά είναι στην Εθνική ομάδα και πόσο αγαπάμε όλη την Εθνική ομάδα, κάθε εθνική ομάδα, και πόσο μάς ενώνει η Εθνική ομάδα», δήλωσε αρχικά ο κ. Βρούτσης και πρόσθεσε:

«Συνάντησα μέσα [στο αεροπλάνο] από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, φιλάθλους, από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό. Όλοι μια γροθιά. Εδώ δεν υπάρχει χρώμα. Υπάρχει μόνο το εθνόσημο. Έχουν έρθει απ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Παιδιά από τη Σουηδία, είδα από την Ελβετία παιδιά, τη Γερμανία… Θα είναι υποστηρικτές, ο έκτος παίχτης. Με τη νίκη. Καλή επιτυχία παιδιά!».

Ελλάδα-Τουρκία: Χαμός σε πτήση τσάρτερ που μεταφέρει Έλληνες στην Ρίγα

Έλληνες φίλαθλοι θα κάνουν απόβαση στην Ρίγα της Λετονίας απόψε (12/9) το βράδυ με στόχο να στηρίξουν την εθνική Ελλάδας στο ημιτελικό του EuroBasket απέναντι στην Τουρκία.

Περισσότεροι από 1.500 υποστηρικτές της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ θα βρεθούν στη Riga Arena για να ωθήσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην πρόκριση στον τελικό του Eurobasket.

Tα social media έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν… φωτιά, με τα πρώτα βίντεο από τους Έλληνες φιλάθλους να κάνουν την εμφάνισή τους.