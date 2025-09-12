Ελλάδα – Τουρκία: Η τελευταία συνάντηση τους σε EuroBasket, η συντριβή στη Βικτόρια του Καναδά και η μάχη με άρωμα NBA

Η Ελλάδα και η Τουρκία πέτυχαν ιστορικές νίκες στα προημιτελικά και τώρα διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια θέση στο τελικό του EuroBasket. Απόψε (12/9), σε ακόμη ένα μεγάλο μπασκετικό ντέρμπι, η Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τίθεται αντιμέτωπη με την Τουρκία του Εργκιν Αταμαν και του Αλπερεν Σενγκούν.

Το παιχνίδι έχει όλα τα στοιχεία για να μνημονεύεται στα επόμενα χρόνια καθώς δύο ομάδες με άπειρο ταλέντο συγκρούονται σε μία μάχη μεγατόνων.

Η Ελλάδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Λιθουανίας σχετικά εύκολα καθώς εάν έβαζε τα ελεύθερα τρίποντα στο τελευταίο 10λεπτο, το σκορ θα έγραφε παραπάνω από το τελικό 87-76. Η Τουρκία έκαμψε την αντίσταση της Πολωνίας 91-77 ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι δύο ομάδες φτάνουν στα ημιτελικά με μία και καμία ήττα αντίστοιχα, ενώ η Τουρκία απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης της απέναντι στη Σερβία στη φάση των ομίλων του EuroBasket καθώς της επέτρεψε να τερματίσει πρώτη στον Α’ όμιλο και να βρει θεωρητικά πιο εύκολους αντιπάλους στον δρόμο της στα νοκ άουτ.

Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί πολλές φορές στα πλαίσια EuroBasket, ενώ η τελευταία τους μάχη στην κορυφαία διοργάνωση για εθνικές ομάδες στην Ευρώπη ήταν το μακρινό πλέον 2013. Παράλληλα, το τελευταίο νοκ άουτ παιχνίδι μεταξύ της Γαλανόλευκης και της Τουρκίας ήταν στο Προολυπιακό τουρνουά της Βικτόρια όπου η Εθνική μας ομάδα υπέταξε τους γείτονες με 63-81.

Η Τουρκία προηγήθηκε με 22-8 μετά από 10 λεπτά, αλλά η Ελλάδα κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο με 54-29. Οι Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας σημείωσαν συνολικά 33 πόντους και έδωσαν 15 ασίστ, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης πρόσθεσε 14 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Οι μάχες σε EuroBasket

Η αναμέτρηση της Παρασκευής σηματοδοτεί τη μόλις 4η αναμέτρηση σε EuroBasket μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 2000 και μετά. Σύμφωνα με τη FIBA, σε επίπεδο Eurobasket, η Ελλάδα έχει συναντήσει την Τουρκία 8 φορές από το 1949 και κατέχει την μερίδα του λέοντος σε νίκες.

Συνολικά, η Ελλάδα έχει νίκες στους τελευταίους 8 αγώνες που αντιμετώπισε την Τουρκία σε διοργανώσεις FIBA. Στην τελευταία τους αναμέτρηση σε νοκ άουτ πριν από 16 χρόνια (2009) η Ελλάδα του Ζήση και του Σπανούλη επικράτησε της Τουρκίας 76-74 στην παράταση σε ένα παιχνίδι για τους 8 του τουρνουά στο δρόμο για το τελευταίο μετάλλιο της Ελλάδας σε διοργάνωση της FIBA μέχρι σήμερα.

Η τελευταία μάχη τους πριν από το σημερινή σε EuroBasket ήρθε το 2013 στην φάση των ομίλων όταν η Ελλάδα κέρδισε με 84-61 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-0 στον όμιλο, ενώ η Τουρκία έπεσε στο 0-3.

Ο Ιωάννης Μπουρούσης σημείωσε 21 πόντους και ο Νίκος Ζήσης είχε 6 πόντους και 11 ασίστ σε εκείνο το παιχνίδι.

Επιστροφή στο σήμερα με άρωμα… NBA

Σήμερα οι δύο ομάδες βρίσκονται μία νίκη πριν τον τελικό και το σίγουρο μετάλλιο. Η Ελλάδα επέδειξε μέταλλο στα παιχνίδια με Ισραήλ και Λιθουανία καθώς τα σουτ δεν μπήκαν όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε… ημιάγρια κατάσταση. Ο Έλληνας σούπερσταρ έχει ισοπεδώσει μέχρι τώρα όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του.

Ο Γιάννης σκοράρει σχεδόν 30 πόντους παίζοντας κάτι λιγότερο από 30 λεπτά ανα παιχνίδι προσθέτοντάς επίσης 9 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Ο Έλληνας άσος είναι πραγματικό φόβος και τρόμος μέσα στο ζωγραφιστό με τους αντιπάλους να είναι ανήμποροι να τον σταματήσουν. Για το παιχνίδι με την Τουρκία το ερώτημα παραμένει εάν ο Σπανούλης θα τον βάλει πάνω στο Σενγκούν για κάποιες κατοχές τουλάχιστον.

Όλοι ξέρουν το παιχνίδι του Αντετοκούνμπο, όμως παραμένει σχεδόν αδύνατο να τον σταματήσεις. Η προβλεψιμότητα του, δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του και γι’αυτό ο Γιάννης θεωρείται πραγματικά “αναπόφευκτος” και στον ημιτελικό με την Τουρκία.

Από την άλλη, η Τουρκία έχει μία ηλιοκεντρική προσέγγιση με τον Σενγκούν στο κέντρο και τους υπολοίπους γύρω του να τον ακολουθούν. Σε αντίθεση με τον Αντετοκούνμπο, που όλοι γνωρίζουν πως θα επιτεθεί, ο Σενγκούν μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο. Να βρει γωνίες πάσας που δεν έχει δει κανείς άλλος στο γήπεδο, να εκτελέσει ο ίδιος και γενικότερα να προκαλέσει χάος μέσα στην ρακέτα με την τεχνική του.

Η Τουρκία βάζει 90.7 πόντους με 22.6 ασίστ ανά παιχνίδι έχοντας ένα τέλειο 7-0 στο EuroBasket έως τώρα με τον Σενγκούν να βάζει 21,6 πόντους, να κατεβάζει σχεδόν 11 ριμπάουντ και να μοιράζει 7.1 ασίστ ανα παιχνίδι. Η Ελλάδα έχει τα δικά της όπλα για να κερδίσει το παιχνίδι με τη μονομαχία Σλούκα – Λάρκιν να ξεχωρίζει επίσης στην περιφέρεια. Η Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στο τρανζίσιον όντας πρώτη σε κλεψίματα, ενώ εκτελεί με το εξαιρετικό 59.8% στα εντός παιδιάς.

Όπως και να έχει, οι δύο ομάδες ζουν το όνειρο της συμμετοχής σε τετράδα EuroBasket, το ταλέντο είναι μπόλικο και οι παίκτες διψούν για διάκριση καθώς για κάποιους αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο τους μεγάλο τουρνουά με την Τουρκία και την Ελλάδα να στοχεύουν στον τελικό μετά από δύο δεκαετίες.