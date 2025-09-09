Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Η ημέρα του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025

Με φόντο την πρόκριση στον τελικό

Ελλάδα – Τουρκία: Η ημέρα του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η Εθνική ομάδα μετά την πρόκριση κόντρα στην Λιθουανία προετοιμάζεται πλέον για τη μάχη με την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, δηλαδή από το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η εθνική προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης. Αυτή είναι και η 10η παρουσία της «επίσημης αγαπημένης» στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Πλέον, η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Παρασκευή 12/9 την Τουρκία, με την ακριβής ώρα του αγώνα να ανακοινώνεται την Τετάρτη 10/9, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο μεγάλος αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ.

