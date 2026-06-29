Σε ανθρώπινη αμέλεια οφείλεται η συντριπτική πλειονότητα των αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, όπως ανέφερε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου (δείκτης επικινδυνότητας 4), ωστόσο ο μηχανισμός κατάφερε να περιορίσει όλες τις εστίες.

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Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο, με μετεωρολογικές συνθήκες και δείκτη επικινδυνότητας 4, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερες από 76 δασικές πυρκαγιές. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε με εναέριες και επίγειες δυνάμεις, με τη συμβολή των εθελοντών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να τις περιορίσουμε και να τις ελέγξουμε», ανέφερε.

“Το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια”

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι η αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα.

«Περισσότερο από το 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι δυστυχώς η αμέλεια», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στις συνηθέστερες αιτίες περιλαμβάνονται:

η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών,

οι θερμές εργασίες, όπως χρήση τροχού και ηλεκτροκόλλησης,

η χρήση γεωργικών μηχανημάτων,

οι μελισσοκομικές εργασίες,

ακόμη και η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου.

«Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε υπαίθρια μπάρμπεκιου, χρήση τροχού, χρήση γεωργικών μηχανημάτων και καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών που οδήγησαν σε ενάρξεις πυρκαγιών», σημείωσε.

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«Στις ημέρες υψηλού κινδύνου δεν κάνουμε εργασίες στην ύπαιθρο»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 4 και 5, δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εργασίες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στην ύπαιθρο. Ας το βάλουμε στον φούρνο. Δεν χρειάζεται με 5 ή 6 μποφόρ να κάνουμε αγροτικές εργασίες ή χρήση τροχού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, συνέστησε σε όσους πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες να συμβουλεύονται τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να εργάζονται μόνο πολύ νωρίς το πρωί.

«Ποτέ μετά τις 11 το πρωί και ποτέ μέσα στο καταμεσήμερο να γίνονται θερμές εργασίες», υπογράμμισε.

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Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών.

133 συλλήψεις πολιτών

«Έχουν γίνει 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, όταν έγιναν δέκα συλλήψεις. Οι 125 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας», δήλωσε.

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Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε ότι, παρά την ενίσχυση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξαρτάται πρωτίστως από την υπεύθυνη στάση των πολιτών.

«Όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα κι αν έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες και πάνω από 120 drones, δεν είναι αρκετό για να καταπολεμήσουμε την αμέλεια», επισήμανε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης ως προς τις δασικές πυρκαγιές.

«Η πρόληψη είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος της Πολιτικής Προστασίας», κατέληξε.