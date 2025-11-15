Ελλάδα – Σκωτία: Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση
Να κλείσουν με νίκη τις εντός έδρας αναμετρήσεις
Η Ελλάδα δίνει τη δική της μάχη κόντρα στη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 το βράδυ του Σαββάτου 15/11.
Μπορεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μην έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για την αναμέτρηση ωστόσο, θέλει εντός έδρας να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις του.
Ο Ίβαν Γιοβάνοβιτς, λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του για την ενδεκάδα του αγώνα.
Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τους Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη, Ρέτσο και Τσιμίκα να είναι στην άμυνα. Στο κέντρο οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης και οι Τζόλης, Καρέτσας, Μπακασέτας πίσω από τον Παυλίδη.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις