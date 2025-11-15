Ελλάδα – Σκωτία: Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση

Η Ελλάδα δίνει τη δική της μάχη κόντρα στη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 το βράδυ του Σαββάτου 15/11.

Μπορεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μην έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για την αναμέτρηση ωστόσο, θέλει εντός έδρας να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις του.

Ο Ίβαν Γιοβάνοβιτς, λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση ανακοίνωσε τους εκλεκτούς του για την ενδεκάδα του αγώνα.

Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τους Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη, Ρέτσο και Τσιμίκα να είναι στην άμυνα. Στο κέντρο οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης και οι Τζόλης, Καρέτσας, Μπακασέτας πίσω από τον Παυλίδη.