Φωτιά στο Θάνο Λήμνου – Καίει χαμηλή βλάστηση

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Θάνος στο νησί της Λήμνου ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 21 Αυγούστου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14·30.

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Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Λήμνου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας (κατηγορια 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.