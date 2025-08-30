Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Κύπρος: Η συγκλονιστική στιγμή της ανάκρουσης του κοινού εθνικού ύμνου (Βίντεο)

Ελλάδα – Κύπρος: Η συγκλονιστική στιγμή της ανάκρουσης του κοινού εθνικού ύμνου (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Συγκλονιστικές στιγμές επικράτησαν το απόγευμα του Σαββάτου πριν την έναρξη του Ελλάδα – Κύπρος για την 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των δυο ρόστερ, οι παίκτες της Ελλάδας και της Κύπρου πήραν θέση και -κοιτάζοντας τις σημαίες των δυο χωρών- ακολούθησαν τον Σταύρο Κωνσταντίνου, που έψαλλε τον κοινό εθνικό ύμνο των δυο χωρών.

Δύο χώρες, ένας κοινός εθνικός ύμνος που με την άδεια της FIBA δεν ανακρούστηκε απλώς, αλλά αποδόθηκε ζωντανά για πρώτη φορά στα πρότυπα του ΝΒΑ από τον Κύπριο τραγουδιστή Σταύρο Κωνσταντίνου.

