Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει ο αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις – Σέντρα στην Bundesliga

Το φιλικό της εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία στο πλαίσιο του Τουρνουά Ακρόπολις ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Το σημερινό ραντεβού είναι την Παρασκευή στις 20:00, πάλι στο ΟΑΚΑ, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Πρόκειται για την τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ευρωμπάσκετ της Κύπρου. Το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ News.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα και η Bundesliga με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται τη Λειψία.

Οι Βαυαροί, με τον Βενσάν Κομπανί στον πάγκο και νέες προσθήκες όπως ο Λουίς Ντίαζ, θέλουν να ξεκινήσουν δυνατά τη σεζόν.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

19:30 Novasports Prime Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Ιταλία Τουρνουά Ακρόπολις Μπάσκετ

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Βρυξέλλες

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τσέλσι Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντέρμπι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship

22:30 Novasports Prime Μπέτις – Αλαβές La Liga

22:30 Novasports Start Λεγανές – Κάδιθ Ποδόσφαιρο

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ