Ελλάδα – Γαλλία: Η σύνθεση της Εθνικής για το τελευταίο φιλικό πριν το EuroBasket 2025
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε 13 παίκτες για το τεστ στο ΟΑΚΑ
Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα (24/8, 20:00) τη Γαλλία στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο τελευταίο φιλικό τεστ πριν το EuroBasket 2025. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες, αφού κόπηκαν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νάσος Μπαζίνας και Κρις Χουγκάζ. Μετά τη λήξη του αγώνα αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στην Κύπρο.
Σύνθεση Ελλάδας: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.
Σύνθεση Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
