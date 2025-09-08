Ελλάδα – Δανία 0-3: «Σφαλιάρα» και πισωγύρισμα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Η Εθνική ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τους Δανούς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Κάπως έτσι ουσιαστικά «σβήστηκε» η νίκη στην πρεμιέρα στο Φάληρο με τη Λευκορωσία, με την Εθνική ομάδα να πέφτει στην 3η θέση του ομίλου και πλέον να ετοιμάζεται για πρόωρο τελικό εκτός έδρας στις 9 Οκτωβρίου με τη Σκωτία.

Οι Δανοί από την πλευρά τους, μετά το 0-0 στην έδρα τους στην πρεμιέρα κόντρα στη Σκωτία πήραν μια σημαντική νίκη και έφτασαν τους 4 βαθμούς όντας στην κορυφή του ομίλου, ενώ έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία όπου θέλουν τη νίκη για να κάνουν ένα ακόμη βήμα πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σκορ για τους Δανούς άνοιξε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ, ο οποίος με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντίνου Τζολάκη.

Στο 62ο λεπτό ο Κρίστενσεν εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην άμυνα της Εθνικής ομάδας και έγραψε το 2-0, ενώ ο Χόιλουντ στο 81ο λεπτό έγραψε το 3-0 παρά την προσπάθεια του Μαυροπάνου να γλυτώσει το γκολ.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Ζαφείρης (75′ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46′ Μπακασέτας), Καρέτσας (46′ Μασούρας), Τζόλης (83′ Πέλκας), Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Μέλε (90′ Γκρόνμπεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (83′ Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83′ Ο’ Ράιλι), Σκοβ Όλσεν (64′ Ντόργκου), Μπίρεθ (64′ Χόιλουντ).