Παναθηναϊκός: Δίνει “γη και ύδωρ” για Ομπράντοβιτς – “Πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια”

Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να κινηθεί για προπονητή μετά το τέλος της σεζόν με τον κύκλο του Εργκίν Αταμάν να ολοκληρώνεται μετά από μία τριετία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Meridian Sport, οι “πράσινοι” θέλουν να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που αποτελεί τον βασικό στόχο της ελληνικής ομάδας.

Ο Ζοτς έχει κατακτήσει 5 φορές τη Euroleague με τους πράσινους, η τελευταία το 2011, και το τριφύλλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και γράφοντας στην σελίδα της ιστορίας την εποχή Ομπράντοβιτς με χρυσά γράμματα.

Ο Σέρβος head coach έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι και το 2012. Στο σύνολο της καριέρας του έχει σηκώσει 9 φορές τη Euroleague.

Πέντε φορές με το τριφύλλι και από μία με Φενέρ, Ρεάλ, Μπανταλόνα και Παρτίζαν.