Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους: Νεκρός μετά από σύγκρουση λέμβου με θαλαμηγό

Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια του Κόλπου Κεγχρεών, όταν θαλαμηγός με σημαία Μάλτας συγκρούστηκε με λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο.

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Οι δύο άνδρες περισυνελέγησαν από το βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ο ένας είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. (ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ /EUROKINISSI)

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού αναμένεται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.