Δίκη Μαραντόνα: Ο εισαγγελέας ζήτησε από 4 έως 12 χρόνια φυλάκισης για τους κατηγορούμενους γιατρούς

Η ιατρική αμέλεια που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Ντιέγκο Μαραντόνα δικαιολογεί ποινές φυλάκισης, υποστήριξε η εισαγγελία στην δίκη που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του «Ντιεγκίτο», ζητώντας ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως δώδεκα χρόνια για την ιατρική ομάδα των κατηγορουμένων, για «χαοτική οργάνωση» που άφησε τον ασθενή σε «κατάσταση παραμέλησης» και «εγκαταλελειμμένο στην μοίρα του».

Μετά από μια εξάμηνη δίκη και μια τελική αγορεύση που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες, ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι διέκρινε δύο ομάδες κατηγορουμένων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που φρόντισαν τον είδωλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τον Νοέμβριο του 2020, κατά την διάρκεια της μετεγχειρητικής ανάρρωσής του στο σπίτι.

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Ζήτησε ποινές οκτώ έως δώδεκα ετών για τρεις από αυτούς, τους οποίους κατηγόρησε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας με ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή αμέλεια που διαπράχθηκε εν γνώσει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. Για τρεις άλλους, τους κατηγόρησε για το ελαφρύτερο αδίκημα της ακούσιας ανθρωποκτονίας και ζήτησε ποινές τεσσάρων έως πέντε ετών. Οι τελικές αγορεύσεις και οι υπερασπιστικές δηλώσεις της εισαγγελίας, αναμένεται να διαρκέσουν δύο εβδομάδες, ενώ η ετυμηγορία θα εκδοθεί αργότερα.

Το «Χρυσό Αγόρι» πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Ο Μαραντόνα, βρέθηκε νεκρός το πρωί της 25ης Νοεμβρίου στο κρεβάτι του σε μια κατοικία που είχε νοικιάσει για την ανάρρωσή του, μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Η αυστηρότερη ποινή, 12 χρόνια φυλάκιση και 10ετής απαγόρευση άσκησης ιατρικής, ζητήθηκε για τον νευροχειρουργό Λεοπόλντο Λούκε, 44 ετών, ο οποίος αναγνωρίσθηκε κατά την διάρκεια της δίκης ως ο έμπιστος ιατρός του Μαραντόνα εκείνη την εποχή και βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στην ιατρική του ομάδα.

Δέκα χρόνια φυλάκιση και απαγόρευση άσκησης της ιατρικής, ίσης χρονικής διάρκειας, ζητήθηκαν για την Νάνσι Φορλίνι, ιατρική συντονίστρια του ιδιωτικού παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, και οκτώ χρόνια για την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, η οποία θεωρήθηκε επίσης υπεύθυνη λήψης αποφάσεων μαζί με τον Λούκε.

Εναντίον αυτών των τριών επαγγελματιών υγείας, ο εισαγγελέας σημείωσε «την απουσία διορθωτικών μέτρων, αφού είχαν προβλέψει τον κίνδυνο (για τον Μαραντόνα) και τον αντιθμετώπισαν με αδιαφορία».

Η στάση του Λούκε «ήταν πάντα να μην κάνει τίποτε» μπροστά στα προειδοποιητικά σημάδια (σ.σ. καρδιακή ανεπάρκεια, οίδημα) που παρουσίαζε ο Μαραντόνα, επεσήμανε ο εισαγγελέας.

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Τέλος, η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο του Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες) ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τον ψυχολόγο Κάρλος Ντίαζ και τέσσερα χρόνια για τον συντονιστή νοσηλευτικής Μαριάνο Περόνι και τον νοσηλευτή Ρικάρντο Αλμιρόν. Αλλά δεν απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του έβδομου κατηγορουμένου, του Δρ. Πέδρο ντι Σπάνια, ο οποίος είχε δει τον Μαραντόνα μόνο μία φορά κατά την διάρκεια της μοιραίας ανάρρωσής του. «Δεν είχε ούτε εξουσία, ούτε αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για την υγεία του ασθενούς, υποστήριξε ο κ. Φεράρι.

Στην τελική του δήλωση, υποστήριξε ότι σε έξι μήνες δίκης, ο πυρήνας της υπόθεσης της εισαγγελίας «παρέμεινε άθικτος», καταδεικνύοντας «πλήρη αποδιοργάνωση» και μια «σχεδόν αναρχική δομή» για «τον πιο διάσημο ασθενή στον κόσμο».

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Μια «ομάδα ερασιτεχνών» που «ξέχασαν σε κάθε βήμα ότι είχαν να κάνουν με έναν ευάλωτο και πολύπλοκο ασθενή». Και που «αύξησαν τον κίνδυνο πέρα ​​από το επιτρεπτό, μερικοί από αυτούς με αδιαφορία», τόνισε χαρακτηριστικά. Για άλλη μια φορά την Πέμπτη, όπως και στην έναρξη της δίκης τον Απρίλιο, η φωτογραφία του Μαραντόνα στην επιθανάτια κλίνη του, με την κοιλιά του απίσταυετα πρησμένη, παρουσιάσθηκε στο δικαστήριο. Και για άλλη μια φορά, τα κορίτσια του «El Diez» (σ.σ. το «Δέκα») έκρυψαν τα θλιμμένα πρόσωπά τους με τα χέρια τους, για να μην δουν το θέαμα.

«Έτσι πέθανε ο Μαραντόνα, στο θλιβερό τέλος του στις 25 Νοεμβρίου», σχολίασε ο Πατρίσιο Φεράρι, κοιτάζοντας την φωτογραφία και πρόσθεσε: «Έχουμε μπροστά μας την χρονολογία ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Το αποτέλεσμα όλης της δραστηριότητας και όλης της αδράνειας εκείνων που θα έπρεπε να ήταν υπεύθυνοι για την υγεία του».

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Η δίκη, που εκτάθηκε σε 45 ακροάσεις, περιστράφηκε σε μεγάλο βαθμό γύρω από την κατ’ οίκον νοσηλεία, τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής αντί για μια μονάδα φροντίδας και τον κακό ιατρικό εξοπλισμό στην τοποθεσία, η οποία δεν διέθετε νοσοκομειακό κρεβάτι, απινιδωτή, άμεσα διαθέσιμο ορό και ασθενοφόρο.

Στην ακροαματική διαδικασία, εξετάσθηκαν εκτενώς η παρακολούθηση και η φροντίδα που δέχθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1986 στις τελευταίες του ημέρες, ιδιαίτερα τα προειδοποιητικά σημάδια που, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς, αγνοήθηκαν από την ιατρική και παραϊατρική ομάδα που τώρα δικάζεται.

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«Οίδημα, αναπνευστικές δυσκολίες, ταχυκαρδία. Τα σημάδια της μοιραίας έκβασης άρχισαν να εμφανίζονται πολύ πριν», συνόψισε ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας, Κόσμε Ιριμπάρεν.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του διάσημου Αργεντινού, υποστηρίζοντας ότι τα κλινικά αίτια δεν σχετίζονταν με την ειδικότητά τους και ότι ο ρόλος τους στη φροντίδα του Μαραντόνα ήταν περιορισμένος.