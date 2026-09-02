Νέες αποκαλύψεις στην δίκη για τον Μαραντόνα – “Δεν θα έπρεπε ποτέ να νοσηλευτεί στο σπίτι για ανάρρωση”

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, εν μέσω στέρησης αλκοόλ και επομένως «όχι στην κανονική του κατάσταση», δεν θα έπρεπε ποτέ να νοσηλευτεί στο σπίτι για ανάρρωση, αλλά μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, συμφώνησαν δύο ειδικοί, καταθέτοντας στην δίκη, που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του «Ντιεγκίτο».

Ένας ψυχίατρος και ένας παθολόγος που ειδικεύεται σε σύνθετες παθολογίες κατέθεσαν την 38η ημέρα της δίκης σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Μαραντόνα το 2020, κατά την διάρκεια ανάρρωσης στο σπίτι μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

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Πέρα από την απλή επέμβαση, ο Μαραντόνα υπέφερε από «μια κατάσταση σύγχυσης που σχετίζεται με την στέρηση αλκοόλ και συνεπώς δεν ήταν ασθενής κατάλληλος για εξιτήριο από το νοσοκομείο», δήλωσε ο ψυχίατρος Χοσέ Λουίς Κοβέλι.

«Ψυχοκινητική διέγερση, παρορμητικότητα, ευερεθιστότητα και προσπάθειες φυγής» ήταν τα συμπτώματά του μετά την επέμβαση, τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για έναν ασθενή για τον οποίο ενδείκνυται νοσηλεία σε ίδρυμα. Η νοσηλεία στο σπίτι δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της γνωστικής προόδου του ασθενούς σε αυτή τη σύγχυση», επέμεινε. Καταθέτοντας μετά από αυτόν, ο παθολόγος Ραμίρο Λαρέα πρόσθεσε ότι ο ποδοσφαιριστής «δεν ήταν στην κανονική του κατάσταση, περνούσε ένα επεισόδιο στέρησης, το οποίο τον δυσκόλευε τη διαχείρισή του… θα έπρεπε να είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης».

«Διοργανώθηκε κατ’ οίκον νοσηλεία που δεν ήταν στην πραγματικότητα νοσηλεία. Ήταν περισσότερο σαν κατ’ οίκον παρακολούθηση», δήλωσε ο Δρ Λαρέα, σχετικά με την ανάρρωση που οργανώθηκε για τον Μαραντόνα σε ένα σπίτι που ενοικιάστηκε για την περίσταση στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες.

Εκεί βρέθηκε νεκρός το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 2020, μετά από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, υποφέροντας για αρκετές ώρες πριν επέλθει το μοιραίο, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν καταθέσει στην δίκη.

Η δίκη, που άριχσε στα μέσα Απριλίου, επικεντρώθηκε εκτενώς στην ανεπάρκεια του ιατρικού εξοπλισμού στην κατοικία των Τίγκρε, καθώς και στην φροντίδα και τις εξετάσεις που θα χρειαζόταν ο Μαραντόνα, δεδομένου του ιατρικού ιστορικού του, ιδιαίτερα των νεφρικών και καρδιακών παθήσεών του.

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Οι δύο εμπειρογνώμονες είναι μέλη της διεπιστημονικής ιατρικής επιτροπής περίπου είκοσι ειδικών -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποίησαν την νεκροψία- που συστάθηκε το 2021 από τα δικαστήρια για να διερευνήσουν τον θάνατο του Μαραντόνα, που αποτέλεσε εθνική τραγωδία στην Αργεντινή.

Στην δίκη, τα μέλη αυτής της επιτροπής ήταν τα πιο επικριτικά σχετικά με τη φροντίδα που είχε ή δεν είχε ο Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του. Στην έκθεσή τους του 2021, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε «εγκαταλειφθεί στην μοίρα του» από την ιατρική ομάδα και ότι «τα σημάδια επικείμενου θανάτου» είχαν αγνοηθεί. Επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται, πιθανώς μέχρι τον Οκτώβριο, για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια. άπαντες, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.