Diamond League Λωζάνης: Θρίαμβος Καραλή με άλμα στα 6,02μ (Βίντεο)

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης , με άλμα στα 6.02μ.

Αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία τα 5,72 μ. και τα 5,92 μ., τη στιγμή που αρκετοί αντίπαλοί του αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Εν τέλει, έμεινε μόνος του μαζί με τον Τούρκο Ερσού Σασμά στην προσπάθεια να ξεπεράσει τα 6,02 μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έκανε καλό άλμα ο Σασμά, ενώ ο Καραλής απέτυχε οριακά στην πρώτη του προσπάθεια και στη δεύτερη ήταν ελαφρώς χειρότερος. Ο Έλληνας πρωταθλητής τόλμησε να κάνει το τρίτο άλμα μέσα στην βροχή, με το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει και τα 6,02μ.