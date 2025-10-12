Δανία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα της Εθνικής με Ιωαννίδη και Βλαχοδήμο

Με τη Δανία κοντράρεται η Εθνική ποδοσφαίρου στο Πάρκεν στις 21:45, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η εθνική θέλει την την εκτός έδρας νίκη, για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης, μετά και την ήττα της πριν λίγα 24ωρα στη Γλασκώβη.

Γνωστή έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ενδεκάδα Εθνικής ποδοσφαίρου, προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές, σε σχέση με το ματς στην Σκωτία.

Βλαχοδήμος, Ρότα, Καρέτσας και Ιωαννίδης πήραν τις θέσεις των Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μασούρα και Παυλίδη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης.