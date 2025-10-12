Δανία – Ελλάδα: Μπλε οι Κοπεγχάγη από τους Έλληνες φιλάθλους – Περίπου 2.000 θα βρεθούν στο πλευρό της “γαλανόλευκης” (Βίντεο)

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό της εθνικής ομάδας παρά την βαριά ήττα από την Σκωτία καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διεκδικεί τις τελευταίες πιθανότητες για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Στην εκπομπή του ALPHA «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» έγινε σύνδεση με το σημείο που ήταν μαζεμένοι Έλληνες φίλαθλοι στην Κοπεγχάγη. Εκείνη την στιγμή οι Έλληνες φίλαθλοι θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα και να εμψυχώσουν τους παίκτες ενόψει του “τελικού” με την Δανία.

Στο στάδιο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης θα βρεθούν περίπου 2.000 φιλάθλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου για να στηρίξουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.