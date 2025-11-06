Conference League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ

Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε στη Σάμροκ Ρόβερς επί 90 λεπτά, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League.

Το σκορ διαμορφώθηκε από δύο πέναλτι (90΄ Γιόβιτς – 21΄ Μπερκ) ενώ η Ένωση έχει 4 βαθμούς στην κατάταξη της League Phase.

Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League

Μάιντς – Φιορεντίνα 2-1

Σπάρτα Πράγας – Ρακόβ 0-0

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν 0-0

Νόα – Σίγκμα Όλομουτς 1-2

Κουόπιο – Σλόβαν 1-2

Τσέλιε – Λέγκια 2-1

Σάμσουνσπορ – Χάμρουν 3-0

Σαχτάρ – Μπρεϊντάμπλικ 2-0

Χέκεν – Στρασμπούρ 1-2

Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ 3-1

Ντιναμό Κιέβου – Ζρίνσκι 6-0

Λωζάνη – Ομόνοια 1-1

Σκεντίγια – Γιαγκελόνια 1-0

Λίνκολν – Ριέκα 1-1

Ράγιο – Λεχ 3-2

Σέλμπουρν – Ντρίτα 0-1

Ράπιντ – Κραϊόβα 0-1

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Η επόμενη αγωνιστική του Conference League

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

19:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν

19:45 Χάμρουν – Λίνκολν

19:45 Ζρίνσκι – Χέκεν

19:45 Λεχ Πόζναν – Λοζάνη

19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

19:45 Ρακόβ – Ραπίντ

19:45 Σιγκα Όλομουτς – Τσέλιε

19:45 Σλόβαν – Ράγιο Βαγεκάνο

19:45 Κραϊόβα – Μάιντζ

22:00 Αμπερντίν – Νόα

22:00 Μπρεϊντάμπλικ – Σαμσούνσπορ

22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια

22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Γιαγκελόνια – Κουόπιο

22:00 Λέγκια – Σπάρτα Πράγας

22:00 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ