Conference League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε στη Σάμροκ Ρόβερς επί 90 λεπτά, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League.
Το σκορ διαμορφώθηκε από δύο πέναλτι (90΄ Γιόβιτς – 21΄ Μπερκ) ενώ η Ένωση έχει 4 βαθμούς στην κατάταξη της League Phase.
Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Conference League
Μάιντς – Φιορεντίνα 2-1
Σπάρτα Πράγας – Ρακόβ 0-0
ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1
ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν 0-0
Νόα – Σίγκμα Όλομουτς 1-2
Κουόπιο – Σλόβαν 1-2
Τσέλιε – Λέγκια 2-1
Σάμσουνσπορ – Χάμρουν 3-0
Σαχτάρ – Μπρεϊντάμπλικ 2-0
Χέκεν – Στρασμπούρ 1-2
Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ 3-1
Ντιναμό Κιέβου – Ζρίνσκι 6-0
Λωζάνη – Ομόνοια 1-1
Σκεντίγια – Γιαγκελόνια 1-0
Λίνκολν – Ριέκα 1-1
Ράγιο – Λεχ 3-2
Σέλμπουρν – Ντρίτα 0-1
Ράπιντ – Κραϊόβα 0-1
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική του Conference League
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
19:45 Άλκμααρ – Σέλμπουρν
19:45 Χάμρουν – Λίνκολν
19:45 Ζρίνσκι – Χέκεν
19:45 Λεχ Πόζναν – Λοζάνη
19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
19:45 Ρακόβ – Ραπίντ
19:45 Σιγκα Όλομουτς – Τσέλιε
19:45 Σλόβαν – Ράγιο Βαγεκάνο
19:45 Κραϊόβα – Μάιντζ
22:00 Αμπερντίν – Νόα
22:00 Μπρεϊντάμπλικ – Σαμσούνσπορ
22:00 Ντρίτα – Σκέντιγια
22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ
22:00 Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας
22:00 Γιαγκελόνια – Κουόπιο
22:00 Λέγκια – Σπάρτα Πράγας
22:00 Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ
