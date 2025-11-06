ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Γλίτωσε το κάζο στο φινάλε

Η ΑΕΚ με γκολ του Γιόβιτς στο 90′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς εντός έδρας για το Conference League.

Το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι στο 21ο λεπτό. Ο ΜακΓκόβερν μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Μαρίν. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι και επέμεινε στην απόφασή του μετά από επανεξέταση της φάση σε on field review. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπερκ που έκανε το 0-1. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, είχε την πρωτοβουλία αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει «καθαρή» ευκαιρία, με τον Γκατσίνοβιτς να απειλεί στο 38′ και το 39′ σε διαδοχικές καλές στιγμές .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνο ο Νίκολιτς έδωσε το σύνθημα για «φουλ επίθεση» ρίχνοντας το ματς τους Πιερό, Κοϊτά. Πράγματι, η Ένωση εγκαταστάθηκε γύρω από την περιοχή του ΜακΓκίντι, ο οποίος στο 50΄ πραγματοποίησε μεγάλη απόκρουση σε κεφαλιά του Μουκουντί, με τον Γιόβιτς στη συνέχεια να σκοπράρει από θέση οφσάιντ. Οι γηπεδούχοι «πυροβολούσαν» συνεχώς και το γκολ έμοιαζε να είναι θέμα χρόνου. Οι Ιρλανδοί ήταν εξαιρετικοί στον αέρα, έτσι η ΑΕΚ αδυνατούσε να αξιοποιήσει τα συνεχή κόρνερ που κέρδιζε και προσπαθούσε να βάλει τη μπάλα κάτω. Όμως ο χρόνος κυλούσε, το γκολ δεν ερχόταν και ήταν επόμενο η κόπωση να κάνει την εμφάνισή της. Η Σάμροκ δεν μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα ούτε για μερικά δευτερόλεπτα, αλλά όσο το ματς πλησίαζε στο τέλος έδειχνε να αμύνεται καλύτερα, να κλείνει τους χώρους κι αυτό οδηγούσε σε βεβιασμένες ενέργειες τους «κιτρινόμαυρους» όπως κάποια εντελώς άστοχα σουτ από Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς.

Στο 82΄ ο Γιόβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία σε εξ επαφής (δύσκολη) προβολή, ενώ στην εκπνοή η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Γκραντ. Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και στο 90΄ ιοσοφάρισε. Τα 7 λεπτά καθυστερήσεων έδιναν το δικαίωμα στην Ένωση να ελπίζει σε ολοκληρωτική ανατροπή, αυτή όμως δεν ήρθε κι έτσι χάθηκαν δύο πολύτιμοι βαθμοί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (90΄ Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν (45΄ Κοϊτά), Κουτέσα (46΄ Πιερό), Γκατσίνοβιτς (90΄ Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς.

ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ (Στίβεν Μπράντλεϊ): ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Οσάλιβαν, Μάθιους (46΄ Γκραντ), Μάλεϊ (72΄ Κλαρκ), Νάτζεντ, Γουάτς (46΄ Μπάρετ), ΜακΓκόβερν (68΄ Μαντρόιου), Μπερκ.