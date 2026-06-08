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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Φεύγουν Οτούρου και Μπλέικνι μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Ο Στέφανος Δέδας παραμένει στην χώρα

Χάποελ Τελ Αβίβ: Φεύγουν Οτούρου και Μπλέικνι μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ
EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Η επανέναρξή των επιχειρήσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ οδήγησε στην διακοπή του αγώνα μεταξύ Χάποελ Τελ Αβίβ και Χάποελ Ιερουσαλήμ το βράδυ της Κυριακής (7/6).

Όπως μεταδίδει το «Sport5.co.il», η ανησυχία των παικτών είναι μεγάλη και ήδη μεγάλη καθώς θα αποχωρήσουν άμεσα από την χώρα οι Νταν Οτούρου και Αντόνιο Μπλέικνι. Την ίδια στιγμή, οι Κρις Τζόουνς και Τάι Οντιάσε έχουν εκφράσει επίσης την ανησυχία τους.

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Ο βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη, Στέφανος Δέδας φέρεται να βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσει, όμως τελικά πείστηκε από τη διοίκηση να παραμείνει στο Τελ Αβίβ.

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