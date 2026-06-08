ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το internet από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα

Οκτώ νέες περιοχές σε Αττική και Πελοπόννησο αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο internet ΔΕΗ Fiber με οπτικές ίνες μέσω του οποίου παρέχονται πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Επιχείρηση, το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο και σε Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα και Μεγαλόπολη, προσφέροντας εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας. Παράλληλα, το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, φτάνοντας σε 1,88 εκατ. σπίτια εκ των οποίων πάνω από 1,1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση.

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Αναλυτικά, το ΔΕΗ Fiber είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιοχές:

Αττική: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη, Αργυρούπολη (νέα), Πετρούπολη (νέα), Νέα Μάκρη (νέα), Μαρκόπουλο (νέα), Σαλαμίνα (νέα), Παιανία (νέα), Καλλιθέα (νέα)

Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Πεύκα

Βόρεια Ελλάδα: Βέροια, Κοζάνη

Πελοπόννησος: Κόρινθος, Μεγαλόπολη (νέα)

Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία: Τρίκαλα

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία internet only προγράμματα, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και μηνιαία χρέωση 17,9, 19,9 και 52,9 ευρώ, αντίστοιχα. Προαιρετικά προστίθενται υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας προς 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά ή 10 ευρώ με 1.000 λεπτά προς σταθερά σε 35 προορισμούς.

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Η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με στόχο να φτάσει τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών FTTH σε νέες περιοχές.