Champions League: Το ξεκίνημα των «πράσινων» και το ενδιαφέρον ΑΕΚ, Ολυμπιακού

Από το Κόζιτσε (Σλοβακία) ξεκινάει απόψε ο Παναθηναϊκός τη διαδρομή του στο Champions League, αντιμετωπίζοντας την ουκρανική Ντνίπρο στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Β’ γύρο της προκριματικής φάσης στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων. Είναι ένα από τα επτά αποψινά παιχνίδια, ενώ άλλα πέντε θα ακολουθήσουν την Τετάρτη.

Η αναμέρηση ανάμεσα σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Αστάνα ενδιαφέρει την ΑΕΚ, αφού θα προκύψει η αντίπαλός της για τον γ΄προκριματικό γύρο, ενώ η συνάντηση της Σερβέτ με την Γκενκ ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αφού η ηττημένη θα είναι η αντίπαλός του στον γ’ προκριμαρτικό γύρο του Europa League.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζει το σκανδιναβικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ελσίνι και Μόλντε.

Τα ζευγάρια του Β’ προκριματικού γύρου στο CHAMPIONS LEAGUE:

Τρίτη 25 Ιουλίου

19:00 Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

19:00 Ελσίνκι (Φινλανδία)-Μόλντε (Νορβηγία)

21:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Αστάνα (Καζακστάν)

21:00 Ντνίπρο (Ουκρανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

21:00 Σερβέτ (Ελβετία)-Γκενκ (Βέλγιο)

22:00 Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

22:15 Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)-Κοπεγχάγη (Δανία)

Τετάρτη 26 Ιουλίου

20:00 Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

20:00 Αρης Λεμεσού (Κύπρος)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

21:15 Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

21:45 Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

21:45 Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Χάκεν (Σουηδία)

Οι ρεβάνς θα γίνουν 1 και 2 Αυγούστου.

