Champions League: Άνετα η Άρσεναλ – Μοιρασιά για Νάπολι και Άιντραχτ (Βίντεο)

Με δυο αναμετρήσεις άνοιξε το πρόγραμμα της Τρίτης 4/11 για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας εκτός έδρας, με τους Σάκα με πέναλτι στο 32ο λεπτό και Μερίνο (46ο λεπτό και 68ο λεπτό) να σκοράρουν για τους Λονδρέζους απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη που ξεκίνησε ως βασικός και αποχώρησε στο 70ο λεπτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο άλλο ματς που ξεκίνησε στις 19:45 Νάπολι και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμειναν στο 0-0.