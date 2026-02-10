Αυτή είναι η απόφαση της ΔΕΑΒ για τον Ντάνιελ Ποντένσε

Την απόφασή της για τη συμπεριφορά του Ντάνιελ Ποντένσε στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα η ΔΕΑΒ.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος άσος των Πειραιωτών τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο επειδή πέταξε μια ομπρέλα πίσω στις εξέδρες όπου ήταν οι φίλοι της «Ένωσης» και οι οποίοι την είχαν ρίξει προς τον παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής,

β) τη σηματική Αναφορά Εγκλημάτων του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και την υποβλητική Αναφορά του ιδίου αστυνομικού τμήματος προς τον Αθλητικό Εισαγγελέα Αθηνών,

γ) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,

δ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 01/02/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για το πρωτάθλημα της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα, κατά την αποχώρηση των διαιτητών και των ποδοσφαιριστών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, μετά τη ρίψη εναντίον τους από φιλάθλους της ΠΑΕ ΑΕΚ δύο (2) πλαστικών φιαλών έμφορτων ύδατος και μίας (1) ομπρέλας βροχής, ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, DANIEL CASTELLO PODENCE, αφού ανέλαβε ανά χείρας την ομπρέλα, την έριξε πίσω στην κερκίδα από την οποία ερρίφθη και προς τους εκεί ευρισκόμενους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας.

Ακολούθως, μάλιστα, ένας εξ αυτών την εκσφενδόνισε και πάλι κατά των αποχωρούντων προς τα αποδυτήρια ποδοσφαιριστών και λοιπών αξιωματούχων του Ολυμπιακού.

Με την ενέργειά του αυτή ο DANIEL CASTELLO PODENCE παρότρυνε τους ανωτέρω φιλάθλους «εν τοις πράγμασι» σε πρόκληση περαιτέρω επεισοδίου (κατ’ επίταση του ήδη αρξαμένου τοιούτου διά των ανωτέρω ρίψεων), ενώ ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όφειλε να αποτρέπει με την συμπεριφορά του φαινόμενα βίας (άρθρο 1 παρ.1 του ν. 4326/2015) και η Επιτροπή

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 12/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε βάρος του DANIEL CASTELLO PODENCE και

ii) διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, η διοικητική κύρωση της επιβολής μιας (1) αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, σε περιπτώσεις ρίψεων αντικειμένων στις κερκίδες, αγωνιστικό χώρο κλπ., σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025, επιβάλλεται μόνον όταν οι ρίψεις αυτές γίνονται από θεατές του αγώνα.

2) Καλεί σε ακρόαση, στις 20/02/2026, δύο ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με παραβατική συμπεριφορά, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 01/02/2026 στο γήπεδο ALLWYN ARENA στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για το πρωτάθλημα της SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, και αφορά ειδικότερα ρίψη, των ανωτέρω φυσικών προσώπων από τη θύρα 33 του γηπέδου, εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, μίας ομπρέλας βροχής.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

3) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΕ ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, στις 01/02/2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Αφάντου Ρόδου για το πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας γυναικών, περιόδου 2025/2026, που διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), συνολικά επτά (7) φίλαθλοι και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του διαιτητή της συνάντησης, τον περικύκλωσαν και τον εξύβριζαν, ένας δε απ’ αυτούς, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου δεν έχουν εισέτι διακριβωθεί, τον κτύπησε με γονατιά στο μηρό,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 11/2026 Απόφασή της, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2025».

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

4) Αφού έλαβε υπόψη της το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ, στις 31/01/2026, στο γήπεδο Μητροπόλεως Καρδίτσας, για το πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας ανδρών, περιόδου 2025/2026, που διοργανώνεται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας επιτέθηκε κατά του διαιτητή της αθλητικής συνάντησης, επειδή απέβαλε με κόκκινη κάρτα ποδοσφαιριστή της και αφού τον απώθησε βίαια τον έριξε στο έδαφος,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 10/2026 Απόφασή της

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), σε βάρος του δράστη – φυσικού προσώπου,

ii) διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000€), σε βάρος του Αθλητικού Συλλόγου ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.