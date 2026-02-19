Αθλητικές Μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν οι ευρωπαϊκές «μάχες» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League
Βραδιά ελληνικών ομάδων και σήμερα 19/02 στην Ευρώπη, με τον ΠΑΟΚ να συναντά ξανά την Θέλτα στην κατάμεστη Τούμπα και τον Παναθηναϊκό την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για λογαριασμό του Europa League.
Ο «δικέφαλος» του βορρά στην League Phase είχε ηττηθεί στην Ισπανία από την Θέλτα με 3-1, θέλοντας να πάρει το αίμα του πίσω μαζί και το προβάδισμα για την ρεβάνς. Ευρωπαϊκό «ντεζαβού» και για το «τριφύλλι» που αντιμετωπίζει ξανά τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που θέλει να βρει αυτή τη φορά δίχτυα.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:00 Novasports 6 WTA 1000 2026 Ντουμπάι
- 12:30 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Ντόχα
- 14:00 Novasports 6 WTA 1000 2026 Ντουμπάι
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 500 2026 Ντόχα
- 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Ντόχα
- 19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
- 19:00 COSMOTE SPORT 4 Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup
- 19:45 COSMOTE SPORT 5 Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 9 Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας Conference League
- 19:45 COSMOTE SPORT 8 Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ Europa League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 7 Μπραν – Μπολόνια Europa League
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 ΠΑΟΚ – Θέλτα UEFA Europa League
- 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Ηρακλής allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ
- 20:30 COSMOTE SPORT 6 ATP 500 2026 Ντόχα
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Copa del Rey
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 Ομόνοια – Ριέκα Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 Λιλ – Ερυθρός Αστέρας Europa League
- 22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 Σέλτικ – Στουτγκάρδη Europa League
