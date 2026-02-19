Αθλητικές Μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν οι ευρωπαϊκές «μάχες» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο Europa League

Βραδιά ελληνικών ομάδων και σήμερα 19/02 στην Ευρώπη, με τον ΠΑΟΚ να συναντά ξανά την Θέλτα στην κατάμεστη Τούμπα και τον Παναθηναϊκό την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για λογαριασμό του Europa League.

Ο «δικέφαλος» του βορρά στην League Phase είχε ηττηθεί στην Ισπανία από την Θέλτα με 3-1, θέλοντας να πάρει το αίμα του πίσω μαζί και το προβάδισμα για την ρεβάνς. Ευρωπαϊκό «ντεζαβού» και για το «τριφύλλι» που αντιμετωπίζει ξανά τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που θέλει να βρει αυτή τη φορά δίχτυα.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: