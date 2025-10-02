Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης 2/10 για την League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και έκανε στο 37ο λεπτό το 1-0 κόντρα στην Θέλτα. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα και έκανε το σουτ, με τον Ράντου να το αποκρούει και τον Γιακουμάκη στην επαναφορά να σκοράρει. Η ισπανική ομάδα κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του α’ ημιχρόνου ισοφάρισε σε 1-1 φέρνοντας το ματς στο «Μπαλαΐδος» στα ίσια. Σκόρερ για τους Ισπανούς ήταν ο Άσπας, ο οποίος πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Αλόνσο και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα.

Μάλιστα, οι Ισπανοί έφεραν τούμπα την αναμέτρηση και με τον Ινγκλέσιας έκαναν στο 53ο λεπτό το 2-1. Μετά από τρομερή κάθετη πάσα ο Σβέντμπεργκ βγήκε τετ α τετ με τον Παβλένκα και πλάσαρε στην αριστερή γωνία για το 3-1. Αρχικά, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, όμως μετά από έλεγχο του VAR μέτρησε κανονικά.