Στον Πασχάλη Τερζή αναφέρθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Ο γνωστός συνθέτης μοιράστηκε νέα για την κατάσταση του αγαπημένου τραγουδιστή, με τον οποίο μάλιστα συνεργάστηκε πρόσφατα για την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος σχολίασε ότι ο ερμηνευτής πέρασε κάποιες δύσκολες περιπέτειες με την υγεία του στο παρελθόν. Ωστόσο, έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι πλέον όλα είναι μια χαρά και οι δυσκολίες αυτές έχουν ξεπεραστεί.

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Παράλληλα, ο συνθέτης ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε ξανά τον Πασχάλη Τερζή σε ζωντανές εμφανίσεις. Όπως εξήγησε, ο σπουδαίος καλλιτέχνης έχει επιλέξει πλέον έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, απολαμβάνοντας την ηρεμία του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι αρκετά καλά. Πέρασε κάποιες περιπέτειες, αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τώρα. Κάθε εβδομάδα μαζί ήμασταν. Μην υπολογίζετε να τον δείτε ξανά πάνω στη σκηνή, γιατί έχει φύγει από τη δουλειά. Έχει αράξει στο εξοχικό του με τα εγγόνια του. Μια χαρά είναι ο Πασχάλης», επισήμανε ο γνωστός συνθέτης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Θυμίζουμε ότι το τραγούδι «Θέλω να ‘σαι πάντα εκεί» σηματοδοτεί τη συγκινητική επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στη δισκογραφία, σε σύνθεση Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Βίκυς Γεροθόδωρου.