Αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με Ολυμπιακό – Παναθηναϊκό για τη Eurolegue και Κύπελλο Αγγλίας
Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων
Σημαντικά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής (06.03.2026), με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη Euroleague, να ξεχωρίζει.
Παράλληλα, πλούσια είναι η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δράση με τα ματς των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ (FA Cup), να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
19:30 Novasports Extra 1 Σάλκε – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν Euroleague
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells
21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Αχλί – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σαραγόσα Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Όξφορντ EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουλβς – Λίβερπουλ FA Cup
22:15 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Αρούκα Liga Portugal
