Αθλητικές μεταδόσεις: «Ρίχνεται» στη μάχη η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών

Μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, σειρά έχουν και οι γυναίκες που κάνουν το ξεκίνημά τους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην Σλοβακία.

Με οδηγό το χάλκινο των ανδρών θα προσπαθήσουν και εκείνες να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι και να βρεθούν στο βάθρο των μεταλλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις της Δευτέρας 26/01: