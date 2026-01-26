Αθλητικές μεταδόσεις: «Ρίχνεται» στη μάχη η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 26/01
Μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, σειρά έχουν και οι γυναίκες που κάνουν το ξεκίνημά τους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην Σλοβακία.
Με οδηγό το χάλκινο των ανδρών θα προσπαθήσουν και εκείνες να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι και να βρεθούν στο βάθρο των μεταλλίων.
Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις της Δευτέρας 26/01:
- 12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
- 16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
- 18:00 COSMOTE SPORT 7 Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
- 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League
- 19:30 COSMOTE SPORT 1 Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
- 21:00 COSMOTE SPORT 8 Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A
- 21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A
- 22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League
- 22:00 Novasports 1 Τζιρόνα – Χετάφε La Liga EA Sports
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 Νόριτς – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship
- 22:15 COSMOTE SPORT 1 Πόρτο – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal Betclic
