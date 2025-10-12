Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Δανία-Ελλάδα αλλά και το ντέρμπι “αιωνίων” στο μπάσκετ
Πλούσιο το πρόγραμμα της Κυριακής
Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνουν οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10) με τον “τελικό” μεταξύ Ελλάδας και Δανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ να ξεχωρίζει.
Παράλληλα, σπουδαία παιχνίδι έχουμε και στην Greek Basket League όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι της χρονιάς.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL
16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers
18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός GBL
19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers
