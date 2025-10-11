ΓΓΑ: Κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Εργκίν Αταμάν και οι υπόλοιποι προπονητές της Basket League

Κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα κάτσει ο Εργκίν Αταμάν για τα παιχνίδια της Basket League σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θυμίζουμε ότι πρόβλημα δημιουργήθηκε με 6 προπονητές ομάδων της Basket League μετά την απόφαση της ΓΓΑ να αλλάξει τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούν οι προπονητές για να προπονήσουν ομάδες της πρώτης κατηγορίας.

Ειδικότερα, μετά από απαίτηση της ΓΓΑ, πρέπει όλοι οι προπονητές να βγάλουν μια κάρτα, όπου μεταξύ άλλων ζητάει χαρτί από ψυχίατρο, ποινικό μητρώο και άλλα έγγραφα. Τη συγκεκριμένη κάρτα δεν έχουν στα χέρια τους τουλάχιστον οι μισοί προπονητές της Basket League.

Σύμφωνα με την ΓΓΑ, δεν τίθεται κάποιο θέμα σχετικά με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αναφέρθηκε ως ο ένας εκ των έξι προπονητών που δε διέθετε τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές.

Η ΓΓΑ ενημέρωσε ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, οπότε θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ενημέρωση της ΓΓΑ για τον Αταμάν

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».